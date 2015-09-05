إحباط محاولة تهريب صفقة مخدرات عبر القطار بالأقصر

تمكنت أجهزة الأمن من إحباط محاولة تاجر مخدرات تهريب صفقة بانجو عبر القطار بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 833 ( أسوان / القاهرة ) "داخل القطار عقب وصوله محطة سكك حديد الأقصر، حيث تم العثور على كرتونه كبيرة الحجم "بدون صاحب" أعلى رف العربة السابعة من تشكيله بداخلها 5 لفافات ورقية بداخلهم نبات عشبى أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن ظروف الواقعة وملابساتها تنسيقا ومديرية أمن الأقصر.

> وتحرر المحضر رقم 4/116 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الأقصر وجارٍ إرساله بالمضبوطات لقسم شرطة الأقصر لقيده والعرض على النيابة.