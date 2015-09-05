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ضبط 15 من القيادات الوسطى للإخوان و9 أعضاء بلجان العمليات النوعية

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ضبط 15 من القيادات الوسطى للإخوان و9 أعضاء بلجان العمليات النوعية ضبط 15 من القيادات الوسطى للإخوان و9 أعضاء بلجان العمليات النوعية
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 15 إخوانيا، فى إطار المتابعات الأمنية المُكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

وفى سياق متصل، أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط ( 9 ) من أعضاء تلك اللجان بمحافظات (الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، الأقصر).
>وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.
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مصر 365