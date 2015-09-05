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القبض على مزارع بحوزته بندقية خرطوش فى الإسماعيلية

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القبض على مزارع بحوزته بندقية خرطوش فى الإسماعيلية القبض على مزارع بحوزته بندقية خرطوش فى الإسماعيلية
تمكنت مباحث التل الكبير فى الإسماعيلية، من القبض على مزارع بحوزته بندقية خرطوش .

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد مجدى إمام مأمور مركز شرطة التل الكبير، يفيد بقيام خالد شعلان رئيس مباحث المركز ومعاونيه من القبض على (م. س .س ) 41 سنة مزارع وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 رش بدون أرقام وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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