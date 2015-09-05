للرجال.. الفياجرا لا تسبب العمى ولا الصمم لكن يجب تناولها تحت إشراف طبى

الفياجرا.. الحبة الزرقاء الأشهر على الإطلاق على مستوى العالم أجمع ففى العقود الأخيرة تربعت الفياجرا على قائمة مبيعات المنشطات الجنسية وبجدارة.

ومع تلك الشهرة والانتشار العالمى لها، صاحبها العديد من الأقاويل والتى تجاوز بعضها حد المعقول، فالبعض يعتقد أن تناول الفياجرا يمكن أن يتسبب فى الإصابة بعدد من الأمراض كفقدان البصر والسمع وحتى الأورام الخبيثة.

فيما يؤكد حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة، أن الفياجرا تعد من أشهر وأهم المنشطات الجنسية على الإطلاق، وتعمل من خلال زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وبالتالى زيادة قوة انتصاب العضو الذكرى.

أما ما يشاع عن تسببها فى الإصابة ببعض الأمراض فهو أمر غير صحيح ولا أساس علمى له، ولكن ذلك لا يعنى بالطبع التساهل فى استخدامها ففى النهاية الفياجرا كجميع العلاجات الدوائية، يمكن أن تؤثر سلبا على وظائف الجسم فى حالة الاستخدام الخاطئ.

وينصح حامد بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل الإقدام على استخدام الفياجرا، لتحديد الجرعة المناسبة للحالة، وتحديد ما إذا كانت الفياجرا علاجا ملائما للمشكلة الجنسية التى يعانى منها الرجل، أم يفضل استبدالها بنوع آخر من المنشطات الجنسية.