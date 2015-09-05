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95% من البشر لديهم مناعة ذاتية ضد مرض الجذام

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95% من البشر لديهم مناعة ذاتية ضد مرض الجذام 95% من البشر لديهم مناعة ذاتية ضد مرض الجذام
مرض الجذام من الأمراض التى يشعر مرضاه بالحرج، لأن الأطباء يجبرونه على الانعزال، فنجد الكثيرين من المصابين به يعيشون فى مستعمرة الجذام، وذلك للحفاظ على صحتهم ومتابعه العلاج.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور شعبان إبراهيم محمد، أخصائى الجلدية والتناسلية، إلى أن هناك بعض الأقاويل والأكاذيب حول مرض الجذام، مثل أنه مرض معدى يصيب الجلد والأعصاب الطرفية والغشاء المخاطى للجهاز التنفسى العلوى ويصيب العين وأجزاء أخرى من الجسم.

وأكمل د.شعبان مؤكدا أن مرض الجذام لا ينتقل لشخص آخر إلا فى حالة المعاشرة الطويلة للمريض، ومن نعمة الله تعالى علينا أن هناك ما يكثر عن 95% من البشر لديهم مناعة ذاتية من مرض الجذام.

ويقدم أخصائى الجلدية والتناسلية بعض العلامات التى تدل على الإصابة بمرض الجذام، ومنها:

1- ظهور بقع فاتحة اللون فى الجسم أو محمرة فاقدة الإحساس.
>2- تضخم وتلف وألم فى الأعصاب الطرفية وفقد الإحساس.
>3- ضعف فى عضلات اليدين والقدمين والوجه.
>4- وجود قرح غير مؤلمة فى اليدين والقدمين.

وأكد د.شعبان، أن علاج الجذام قديما كان يتم عن طريق نقع أوراق الحناء فى الماء ثم تشرب لمدة 40 يوما، أو يعالج بشرب ماء الحنظل لمدة 10 أيام، ويدلك باطن القدمين بشحم الحنظل الأخضر، والآن يقدم العلاج من قبل وزارة الصحة، التى توفر علاجه بالمجان فى مستعمرة الجذام.

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مصر 365