طائرات التحالف تقصف مبانى حكومية يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

قصفت طائرات التحالف بقيادة السعودية مباني حكومية يسيطر عليها المقاتلون الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء أثناء الليل كما قصفت وحدات عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وذلك بعد مقتل 50 على الأقل من قوات التحالف أمس الجمعة.

وقال سكان إن من بين المباني التي استهدفها القصف مبنى وزارة الدفاع في صنعاء الذي لحقت به أضرار بالغة، وقصفت الضربات أيضا قيادة قوات الأمن الخاصة ومعسكرات تابعة لصالح وكذلك المجمع الرئاسي.

وكان 50 جنديا على الأقل من الإمارات والبحرين قتلوا في اليمن أمس الجمعة في أعنف هجوم على قوات الدول الخليجية العربية في إطار الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد قوات الحوثي.

>