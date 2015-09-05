مساعد وزير الخارجية الإيرانى: اتهامات الكويت لا أساس لها

وصف مساعد وزير الخارجية الايرانى للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان، الاتهامات المطروحة فى الكويت ضد بلاده بأنها 'لا أساس لها بتاتا". وقال عبد اللهيان أنه لو كانت هناك مشكلة فى الكويت، فان ذلك لا صلة لإيران به، بحسب وكالة الانباء الايرانية(إرنا)..

ورفض مساعد وزير الخارجية مثل هذه الاتهامات وقال إن المعارضين للعلاقات الطيبة بين البلدين يقفون وراء مثل هذه الاجراءات غير البناءة وان ذلك يتم فى الوقت الذى لا تفكر فيه طهران سوى بأمن المنطقة والدولة الشقيقة والجارة الكويت على حد قوله.

وأوضح عبداللهيان: 'نتوقع من قيادة الكويت الحكيمة أن تحول دون اثارة مثل هذه الأجواء، نحن نرى أن أمن الكويت من أمننا ".'

كانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت مطلع الشهر الجارى اتهاما ت لـ 26 شخصا يحمل جميعهم الجنسية الكويتية ماعدا شخص واحد ايرانى الجنسية بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضى دولة الكويت والسعى والتخابر مع إيران وحزب الله اللبنانى للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

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