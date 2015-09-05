قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عددا من قرى وبلدات محافظة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم السبت عددا من قرى وبلدات فى محافظة جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات، "يعبد" و"الهاشمية"، و"كفيرت"، و"كفرقود"، و"زبوبا"، وشنت حملة تمشيط وتفتيش فى الأزقة وشوارع القرى والبلدات، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل قرى "تعنك"، و"رمانة"، و"زبوبا"، وأعاقت تحركات المواطنين الفلسطينيين.

>وأضافت أن قوات الاحتلال، داهمت بلدة يعبد، فجر اليوم، واقتحمت مدرسة بنات يعبد الأساسية الثالثة الواقعة فى منطقة الملول وفتشتها، بحجة وجود شبان بداخلها.

وفى السياق ذاته، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قربة العرقة غرب جنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق خلال المواجهات التى اندلعت مع قوات الاحتلال، التى اقتحمت القرية بشكل استفزازي، وفى نابلس، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، على مواطن فلسطينى خلال مروره عبر حاجز الحمرا فى منطقة الأغوار الوسطى.

وقالت مصادر أمنية إن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المواطن الفلسطينى شادى أحمد حسن أبوعيشة، مسكان بلدة بيت وزن غرب نابلس، خلال مروره عبر حاجز "الحمرا"، الأمر الذى استدعى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وفى سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين على حاجز زعترة جنوب نابلس، حسبما أفادت المصادر الأمنية.

وفى الخليل، أصيب طالب فى جامعة "بوليتكنك فلسطين" ويدعى جداوى هانى أبوهيكل (21 عاما)، اليوم السبت، برضوض واختناق جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه بالضرب المبرح، ورشه بغاز الفلفل السام على وجهه.

وأفاد ذوو الشاب الفلسطينى بأن مستوطنين من البؤر الاستيطانية المقامة عنوة على أراضى المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل، هاجموا تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلى نجلهم فى حى تل الرميدة واعتدوا عليه بالضرب، عقب رشه بغاز الفلفل السام فى وجهه، ما تسبب بإصابته بخدوش ورضوض واختناق شديد، نقل على أثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث وصفت حالته بالمستقرة.

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