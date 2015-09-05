مصادر أمنية عراقية : مقتل 44 مسلحا من داعش فى الموصل والرمادى

أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت مقتل 44 مسلحا من تنظيم (داعش) في مدينتي الموصل والرمادي.

وقال العميد ذنون السبعاوي من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن طائرات التحالف الدولي قصفت اليوم موقعا عسكريا في منطقة الوائلي غربي مدينة الموصل ما أسفر عن مقتل عبد العزيز الحارثي وهو قائد برتبة لواء في تنظيم داعش مع 13 قياديا بينهم خمسة يحملون الجنسية السورية.

وأفاد مصدر في وزارة البيشمركة بأن طائرات التحالف الدولي قصفت رتلا تابعا لتنظيم داعش كان في طريقه إلى مشارف قضاء سنجار/ 110كلم شمال غرب الموصل/.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن مقتل نحو 19 مسلحا من داعش وحرق سبع عجلات نوع همر تابعة للتنظيم.

وفي مدينة الرمادي غرب بغداد أفاد مصدر أمني بقتل 11 من عناصر داعش لدى محاولتهم التسلل إلى مناطق البساتين قرب حصيبة شرق الرمادي في العراق.

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