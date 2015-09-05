"الجهاد الإسلامى" تدعو إلى تأجيل اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى

دعت حركة "الجهاد الإسلامى فى فلسطين" إلى تأجيل عقد اجتماع "المجلس الوطنى الفلسطينى" والعمل على عقد اجتماع للإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامى للجهاد الإسلامى، فى بيان صحفى اليوم، أن أمين عام الحركة الدكتور رمضان عبد الله شلح بحث خلال لقاء مع رئيس كتلة فتح عزام الأحمد، بحضور قياديين من الحركتين تطورات الوضع فى الساحة الفلسطينية، وخاصة الدعوة إلى عقد المجلس الوطنى الفلسطينى، حيث اطلع الأحمد قيادة حركة الجهاد على الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وبحسب البيان، أكدت قيادة حركة الجهاد الإسلامى على ضرورة تأجيل هذه الخطوة، والدعوة إلى عقد اجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، للتوافق على إعادة ترتيب البيت الفلسطينى، بما يعزز وحدة الشعب الفلسطينى ويحمى قضيته ومصالحه الوطنية.

وكان رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون أعلن مؤخرا أنه سيتم الدعوة لعقد جلسة عادية للمجلس برام الله يومى 14 و15 سبتمبر من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير بعد استقالة 10 من أعضائها بينهم الرئيس محمود عباس من أصل 18 عضوا.

والمجلس الوطنى، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم 719 عضوا يمثلون الشعب الفلسطينى داخل وخارج فلسطين، ولم يعقد المجلس أى اجتماع له منذ عام 1996.

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