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الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى يصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى

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الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى يصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى يصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى
وصل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، منذ قليل، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى، وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها اليوم.

وكانت القوات المسلحة الإماراتية قد أعلنت أمس الجمعة، استشهاد 45 من جنودها المشاركين فى قوات التحالف العربى باليمن، وقال بن زايد: "تحية إكبار وإجلال لشهداء الواجب والوطن أبطال القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا اليوم أثناء مشاركتهم مع قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية ".

وأضاف: "كوكبة غالية من ابنائنا نالوا الشهادة فى هذا اليوم الكريم قلدوا وطنهم وأسرهم أوسمة الفخر والعز، شهداء الواجب نماذج مضيئة فى تاريخنا وتاريخ أمتنا"، وتابع ولى عهد أبوظبى: "تضحيات أبطالنا تزيدنا فخرا واعتزازا بوقفة الإمارات التاريخية مع شقيقتها السعودية بصد العدوان عن الشقيقة اليمن والمنطقة".

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