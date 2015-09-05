جعجع يعزى محمد بن زايد آل نهيان فى استشهاد الجنود الإماراتيين فى اليمن

بعث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع برقية عزاء إلى ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، معزيا فى استشهاد 45 جنديا إماراتيا فى اليمن.

وقال جعجع فى البرقية اليوم السبت: "ببالغ العزاء وخالص المواساة ، نعزيكم ونعزى أنفسنا وأسر الشهداء ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها فى استشهاد 45 جنديا فى اليمن" ، وأضاف أن "هؤلاء الأبطال استشهدوا دفاعا عن الحرية والديموقراطية والدولة ومساهمة منهم فى نصرة الشعب اليمنى كى يستعيد أمنه واستقراره وازدهاره ، مجسدين بذلك التلاحم الخليجى والتعاضد العربى بغية إحلال السلام والاستقرار فى المنطقة".

ووجه جعجع "تحية إكبار وإجلال لدور الإمارات العربية المتحدة ودور كل دول التحالف فى ما تقوم به من أجل اليمن".

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