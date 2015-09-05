بالصور.. أوكرانيتان تفوزان بالمركزين الأول والثانى فى "توب موديلز" بالجونة

أقامت مدينة الجونة شمال الغردقة الحفل الختامى لمسابقة تصفيات أفضل توب موديلز لعام 2015، بمشاركة 50 موديلز من جنسيات مختلفة.

وحصلت موديلز أوكرانية الجنسية على المركز الأول لتوب موديلز لعام 2015، وفى المركز الثانى فازت بها أوكرانية الجنسية أيضاً.

وقال أحد منظمى الحفل إنه تم اختيار مدينة الغردقة للمرة الثالثة لإقامة التصفيات وشارك فى المسابقة 50 موديلز من مختلف الجنسيات من أشهر عارضات الأزياء فى العالم.

وتضمنت التصفيات النهائية لاختيار أفضل توب مويلز فى المسابقة أنشطة ثقافية ورياضية وعروض أزياء مختلفة وقياسات الوزن والطول والتفاعل مع باقى المشاركات ورد الفعل فى المواقف المختلفة وإجادة اللغات.

ومن المقرر إعلان الفائزة فى سويسرا ووضع صورها بلقب التوب موديلز على أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات.

تكونت لجنة المحكمين من عدد من قدامى مشاهير عارضات الأزياء ومتخصصين بحضور عدد كبير من السياح من جنسيات مختلفة.

وتم تنظيم رحلات بحرية للمشاركة فى المسابقة لمناطق الجزر البحرية والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر قبل إقامة المسابقة أمس.

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