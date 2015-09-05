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تموين الإسكندرية تضبط شركة تستخدم مرتجعات البسكويت غير الصالحة للاستهلاك

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تموين الإسكندرية تضبط شركة تستخدم مرتجعات البسكويت غير الصالحة للاستهلاك تموين الإسكندرية تضبط شركة تستخدم مرتجعات البسكويت غير الصالحة للاستهلاك
قام ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بشن حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط أسامة م ع 52 سنة، المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية لحيازته 32 جوال هوالك ومرتجعات البسكويت غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن " 800 " كجم بقصد استخدامها فى التصنيع.

كما تم ضبط سعيد س ج 35 سنة تاجر ملح لحيازته وعرضه للبيع 450 كجم ملح سياحات غير الصالح للاستهلاك الآدمى.
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مصر 365

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