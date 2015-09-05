تموين الإسكندرية تضبط شركة تستخدم مرتجعات البسكويت غير الصالحة للاستهلاك

قام ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بشن حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط أسامة م ع 52 سنة، المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية لحيازته 32 جوال هوالك ومرتجعات البسكويت غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن " 800 " كجم بقصد استخدامها فى التصنيع.

كما تم ضبط سعيد س ج 35 سنة تاجر ملح لحيازته وعرضه للبيع 450 كجم ملح سياحات غير الصالح للاستهلاك الآدمى.

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