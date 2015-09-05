إزالة 68 حالة بناء على أراضى الدولة بكوم أمبو فى أسوان

تمكنت مديرية أمن أسوان خلال الـ24 ساعة الماضية من هدم 68 حالة بناء على أملاك الدولة بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، وذلك ضمن حملة إزالات مكبرة تحت إشراف اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان استهدفت إزالة التعديات على أملاك الدولة ومعاونة كافة الأجهزة الإدارية بنطاق المحافظة لتنفيذ ما تصدره من قرارات تتعلق بأعمالها.

شارك فى الحملة قيادات مديرية أمن أسوان وإدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث كوم أمبو ومسئولو الوحدة المحلية لمركز كوم أمبو وتحرر عن ذلك المحضر (4003) إدارى كوم أمبو وجارى إخطار النيابة العامة.



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تسوية سور من الطوب الأبيض



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منزل مبنى على أملاك الدولة بكوم أمبو جارى إزالته



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أصحاب التعديات يشاهدون حملة الإزالات



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الأهالى يشاهدون هدم حالات التعدى



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حملة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية



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هدم التعديات على أملاك الدولة