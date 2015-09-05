محافظ دمياط يحذر رؤساء المدن من التقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة

شدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بالوحدات المحلية بكافة أنواعها، سواء كانت تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو حرم الطرق والشوارع بنطاق محافظة دمياط.

وأكد المحافظ، فى بيان له منذ قليل، على حرمة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى هى ملكا للأجيال القادمة ومحذرا من غلق الشوارع والميادين والطرق العامة بالإشغالات بأنواعها.

ووجه المحافظ بأهمية البدء في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأمن وطلب المحافظ من اللواء فيصل دويدار، مدير أمن دمياط، بقيام مأمورى المراكز بسرعة تلبية نداءات الوحدات لتوفير قوات الحماية لتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد قبل وقوعها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بحضور اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، حيث قام المحافظ بوضع خطة عمل مستقبلية لمواجهة كافة أشكال التعديات وعلى صعيد تنفيذ الحملات.

شنت الوحدة المحلية بدمياط عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية حيث نفذت الإزالة الفورية فى عدد 5 حالات تعد على حرم ترعة الفوائد بالعناية.

ومن ناحية أخرى، قامت فارسكور بحملة مكبرة مماثلة لتنفيذ الإزالة للإشغالات والتعديات على حرم الطرق وشوارع وميادين المدينة أسفرت عن نتائج إيجابية نالت استحسان المواطنين.

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