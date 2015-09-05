وصول 1214 راكبا لميناء نويبع و119 سائحا لميناء شرم الشيخ

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء نويبع يستقبل اليوم العبارة ايلة وعلى متنها 564 راكبا و5 سيارات ومغادرة العبارة سينا وعلى متنها 69 راكبا و14 سيارة و11 براد و26 تريلا و9 سيارات.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 50 راكبا و5 سيارات و13 تريلا و13 براد والعبارة ايلة وعلى متنها 600 راكب و2 سيارة و3 باص جيت.

كما غادر العبارة سينا وعلى متنها 258 راكبا و14 سيارة و17 براد و18 تريلا و115 طرد سمك والعبارة ايلة وعلى متنها 632 راكبا و44 سيارة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 51 سائحا إلى ومن الكنيسة.

كما شهد الميناء بالأمس مغادرة واستقبال السفينة نيوتاليس وعلى متنها 42 سائحا إلى ومن الكنيسة واستقبال اليخت مسترال وعلى متنه 23 سائحا واليخت ويرل ويند وعلى متنه 23 سائحا قادمان من الغردقة.