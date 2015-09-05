توقيع الحجز الإدارى على أصحاب محال سوق شطا لعدم سدادهم الأقساط

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، على اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على أصحاب محلات الخضار والفاكهة والأسماك بسوق شطا، والذين لم يقوموا بسداد الأقساط المستحقة وذلك على تقارير الإدارة العامة للشئون المالية.

وتم إنذارهم فى 18 أكتوبر 2010، و17 أغسطس 2011 لسداد الأقساط المستحقة وفى 2015/8/11، تم إنذار أصحاب المحلات بالإنذار الأخير بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بسرعة سداد باقى المبالغ المستحقة عليهم خلال 15 يوما حتى لا يتم تنفيذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لنص القانون وبناءً عليه وافق الدكتور المحافظ على قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بإعلانهم بأمر الحجز بتوقيع الحجز الإدارى عليهم.