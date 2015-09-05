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إنذارات بفسخ عقود 372 باكية بالمعهد الدينى تمهيدا لنقل الباعة بالإسكندرية

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أزمة جديدة اندلعت بسوق المعهد الدينى التابع لحى المنتزه ثان شرق الإسكندرية، وذلك بعد بدء استلام شاغلى الباكيات الخاصة بالسوق بإنذارات من الحى بفسخ العقود و ضرورة إخلاء الباكية حفاظا على المظهر الحضارى والراقى لمحافظة الإسكندرية، تمهيدا لهدم الباكيات المتواجدة فى الجزيرة الوسطى من الطريق ونقل الباعة الجائلين إلى سوق شارع 30 .

وأكد الإنذار على أنه يمكن استبدال الباكية الحالية بسوق المعهد الدينى بأخرى بسوق 30 التابع لحى المنتزه أول، وهو الأمر الذى أثار حفيظة الباعة الجائلين مستأجرى الباكيات، مطالبين هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بالعدول عن القرار ومحاولة تطوير السوق.

وأشار أحد مستأجرى الباكيات من الباعة الجائلين، إلى أن إنذار فسخ التعاقد الصادر من حى ثان المنتزه، لم ينص على أى مخالفة ولكنة ذكر فقط قرار الإخلاء، وأن ذلك جاء استعدادا لهدم الباكيات بناء على قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، حفاظا على المظهر الحضارى و للصالح العام، وقال "نناشد المحافظ بإلغاء القرار لعدم تشريد 372 أسرة والعمل على تطوير وتسكين السوق" .

من جهة أخرى أعلنت لجنة التنمية التابعة لمحافظة الإسكندرية، أنه بالفعل تم التصديق من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية على الاستعداد الجاد لنقل الباعة الجائلين من المعهد الدينى إلى سوق شارع 30، حيث تم تسليم الإنذار النهائى لعدد من الباكيات وسيتم التنفيذ أوأكتوبر القادم .

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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