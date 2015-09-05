وسائل إعلام روسية: موسكو تسمح لفرنسا ببيع "ميسترال" لمصر والإمارات

ذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن روسيا أعطت إشارة الضوء الأخضر لفرنسا، لبيع اثنين من حاملات الطائرات الفرنسية "ميسترال" لمصر والإمارات، حيث ستحصل كل منهما على حاملة واحدة.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن مصادر عسكرية، إلى أن مصر ستحصل أيضا على مروحيات "كا – 52" التمساح التى صنعتها روسيا، من أجل هذه الحاملات، التى تم عرضها فى معرض "ماكس – 2015" بروسيا.

وكان قد قال مصدران فرنسيان إن باريس تجرى محادثات لبيع حاملتى طائرات هليكوبتر طراز ميسترال إلى مصر بعد إلغاء صفقة بيعهما لروسيا الشهر الماضى.

وقال مصدر فرنسى مطلع على التطورات "هناك بالفعل مناقشات حققت تقدما نسبيا لشراء ناقلتى الميسترال".

وأكد مصدر فرنسى ثان إجراء المحادثات لكنه قال إن التمويل ليس واضحا، وتشغل فرنسا بالفعل ثلاث حاملات طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال.

رويترز: فرنسا تجرى محادثات مع مصر لبيع حاملتى طائرات هليكوبتر طراز ميسترال