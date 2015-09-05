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السعودية ترحل 50 مصريًا بسبب الإقامة غير الشرعية

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السعودية ترحل 50 مصريًا بسبب الإقامة غير الشرعية السعودية ترحل 50 مصريًا بسبب الإقامة غير الشرعية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 50 مصريًا قامت السلطات بترحيلهم من أراضيها بسبب الإقامة غير الشرعية، ومحاولتهم البحث عن فرصة عمل، بالإضافة إلي خلافات مع الكفيل مع بعض منهم.

صرح اللواء أشرف رضا، مدير الجوازات بالمطار أن المُرحلين وصلوا علي الطائرة السعودية القادمة من جدة، وبمناقشتهم فور وصولهم أقروا بمخالفتهم شروط الإقامة وأن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم و تم اتخاذ قرار بترحيلهم إلى خارج البلاد.

وأوضح أنه قام بتشكيل فريق أمني قام بفحصهم، حيث تبين أن منهم من يحمل وثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية هناك، وأمر اللواء طارق فتحي مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية.

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