أخبار عاجلة

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سلطان الجابر .. تحية إجلال وإكبار لشهداء الحق والواجب

Google+ Print
سلطان الجابر .. تحية إجلال وإكبار لشهداء الحق والواجب سلطان الجابر .. تحية إجلال وإكبار لشهداء الحق والواجب

تقدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة بتحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهداء دولة الإمارات .. معربا عن صادق العزاء والمواساة للقيادة الرشيدة والقيادة العامة للقوات المسلحة وأسر الشهداء وذويهم.

وقال " إننا نفتخر ونعتز بالمعدن الأصيل لأبناء الإمارات الذين لا يتوانوا عن بذل أرواحهم في خدمة الوطن والقيادة " .. سائلا المولى تعالى أن يتغمد بواسع رحمته أرواح شهداء أفراد القوات المسلحة الإماراتية وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد أن شهداءنا رووا بدمائهم الزكية الطاهرة مع إخوانهم من المملكة العربية ومملكة البحرين أرض اليمن الشقيق لمؤازرة شعبه على استعادة حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة في ظل الشرعية الوطنية.. مشددا على أن هذا الحادث لن يزيدنا إلا إصرارا على استمرار الجهد والعمل لتحقيق أهداف التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشار الجابر إلى تلاحم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة خلف القيادة الرشيدة في مد يد العون وتقديم الدعم الإنساني إلى اليمن الشقيق حيث تزامن استشهاد جنودنا البواسل مع حملة " عونك يا يمن " التي تشهد إقبالا منقطع النظير بما يعكس أن شعب الإمارات مفطور على حب الخير والوقوف مع الحق ومؤازرة القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء.

وجدد معاليه عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة .. مؤكدا الثقة والفخر بجنودنا البواسل وبقدرتهم على تحقيق النصر وإعادة الأمل لربوع اليمن الشقيق لتسطر دولة الإمارات بأحرف من نور سجلا ناصعا في البطولة والمجد وتضرب أروع الأمثلة في الفداء والإبقاء على راية الوطن خفاقة عاليا.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة