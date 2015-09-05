سلطان الجابر .. تحية إجلال وإكبار لشهداء الحق والواجب

تقدم معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة بتحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهداء دولة الإمارات .. معربا عن صادق العزاء والمواساة للقيادة الرشيدة والقيادة العامة للقوات المسلحة وأسر الشهداء وذويهم.

وقال " إننا نفتخر ونعتز بالمعدن الأصيل لأبناء الإمارات الذين لا يتوانوا عن بذل أرواحهم في خدمة الوطن والقيادة " .. سائلا المولى تعالى أن يتغمد بواسع رحمته أرواح شهداء أفراد القوات المسلحة الإماراتية وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد أن شهداءنا رووا بدمائهم الزكية الطاهرة مع إخوانهم من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أرض اليمن الشقيق لمؤازرة شعبه على استعادة حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة في ظل الشرعية الوطنية.. مشددا على أن هذا الحادث لن يزيدنا إلا إصرارا على استمرار الجهد والعمل لتحقيق أهداف التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشار الجابر إلى تلاحم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة خلف القيادة الرشيدة في مد يد العون وتقديم الدعم الإنساني إلى اليمن الشقيق حيث تزامن استشهاد جنودنا البواسل مع حملة " عونك يا يمن " التي تشهد إقبالا منقطع النظير بما يعكس أن شعب الإمارات مفطور على حب الخير والوقوف مع الحق ومؤازرة القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء.

وجدد معاليه عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة .. مؤكدا الثقة والفخر بجنودنا البواسل وبقدرتهم على تحقيق النصر وإعادة الأمل لربوع اليمن الشقيق لتسطر دولة الإمارات بأحرف من نور سجلا ناصعا في البطولة والمجد وتضرب أروع الأمثلة في الفداء والإبقاء على راية الوطن خفاقة عاليا.

>