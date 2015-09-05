الكاف يعلن عن حكم مباراة الأهلي وستاد مالي

هاجم أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق طريقة لعب الفريق الأحمر التي يعتمدها الجهاز الفني بقيادة فتحي مبروك بإشراك مهاجم وحيد في الخط الأمامي.

ويعتمد مبروك على جون أنطوي مهاجما وحيدا في الأمام.. ثم يقوم بإشراك الثاني أثناء المباراة وفقا لما صرح به أحمد أيوب المدرب المساعد للأهلي.

وقال بلال لـFilGoal.com يوم الجمعة: "مقتنع تماما أن الطريقة التي يلعب بها الأهلي خطأ.. هي بالفعل أقل من إمكانات اللاعبين. إذ يمتلك الأهلي كل القدرات الهجومية التي تجعله يلعب بثنائي هجومي".

وأضاف "القصة التي يقولها الجهاز الفني الحالي بالدفع بمهاجم وحيد ثم إشراك الثاني هذا لا يحدث في أي فريق بالعالم. كيف أغير طريقتي وأطالب اللاعبين باستيعابها أثناء المباراة".

وتابع "قدرات الأهلي الهجومية كبيرة ولديه عدد كبير وزخم غير مستغل بالشكل الأمثل، يراهن فقط على أنطوي ويدفن الأسماء الأخرى رغم وجود أجنحة ومهاجمين أقوياء".

إيفونا

ويرى أحمد بلال أن الجهاز الفني الحالي يقتل أسلحة الأهلي الهجومية ويضعف من استغلالها بالشكل الأمثل.

وفسّر "أتمنى أن أعلم شيء.. هل عندما ضم الأهلي ماليك إيفونا كان من خلال متابعة لقدراته؟ هل درسه فنيا؟ حتى الآن ليس له دور أو ملامح في خطة الأهلي وفوجئنا بأنه المهاجم الثاني وأنطوي هو الأفضل حتى الآن".

وأوضح "هذه المشكلة لا يتحملها اللاعب ولكن الجهاز الفني.. عليه أن يعلم كيف يوظفه بالشكل الأمثل ويلعب بثنائي هجومي حتى تستغل الأموال التي أنفقت من أجل استقدامه".

وأشار "إذا لعب إيفونا لابد من تغيير وسط الملعب والتقليل من لاعبي الوسط المهاجمين".

وأتم بلال "لست راضيا عن الطريقة التي يلعب بها الأهلي فهي تحتاج لعمل كبير ولن يصح أن تستمر على هذه الخطة دائما".

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية وكأس مصر مع فتحي مبروك حتى الآن.