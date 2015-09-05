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“بوب جيلدوف” يعرض استضافة 4 أسر من اللاجئين بمنزليه في بريطانيا

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“بوب جيلدوف” يعرض استضافة 4 أسر من اللاجئين بمنزليه في بريطانيا “بوب جيلدوف” يعرض استضافة 4 أسر من اللاجئين بمنزليه في بريطانيا

بوب جيلدوف


> عرض المطرب والمؤلف بوب جيلدوف، إستضافة 4 أسر من اللاجئين بمنزليه بلندن، كما أعرب عن غضبه من التقاعس خلال أزمة اللاجئين المدمرة.

وقال جيلدوف أنه ينظر إلى الوضع وهو يزداد سوءًا بمزيد من العار،وأنه إذا كان هناك جديد فهناك حاجة إلى سياسات جديدة، بدلًا من تلك السياسة التى أدت إلى حدوث تلك النكبة.

وقد أثار جيلدوف العديد من القضايا الإنسانية، وزار مخيمات اللاجئين فى لامبيدوسا، حيث زار آلاف المهاجرين الأفارقة.

وأضاف جيلدوف ” أنا محظوظ لأننى أملك منزلًا فى كينت وشقة فى لندن، وسأكون على استعداد تام لاستقبال ثلاث عائلات على الفور فى منزلى فى كينت وعائلة فى شقة لندن إلى أن يتمكنوا من بناء مستقبلهم الجديد”.

وذكرجيلدوف أن غرق الطفل إيلان الكردي، هو وشقيقه ووالدته قبالة السواحل التركية، يمثل وصمة عار فى جبين الدول الأوروبية لأنها لا تقوم بواجبها على أكمل وجه.

كتبت: إيمان محمود

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