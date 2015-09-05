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معلمة تقدم أوراق ترشحها للبرلمان مرتدية تى شيرت بصورة السيسى

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تقدمت فريدة البيسى معلمة بدرجة خبير بأوراق ترشحها للانتخابات البرلمانية المقبلة باللجنة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة عن دائرة حلوان، مرتدية ملابس مطبوع عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة إنها من عشاق الرئيس ومنذ أن طلب من الشعب مساندته فى 30/6 وأنا تركت أولادى وخرجت لمساندته.

وأضافت أن هدفها من البرلمان هو قضاء حوائج المواطنين وتشريع قوانين لصالح المواطن البسيط.

وأضافت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنها سبق دخولها معركة الانتخابات مرتين ولم تفلح مقابل أعضاء الحزب الوطنى المنحل، إلا أنها ستخوض الانتخابات بكل قوة، مشيرة إلى أنها متمرسة بالسياسة منذ عام 1987.

كما أكدت أن هناك مرشحين فى دائرتها مشهورين للناس كافة بأنهم تجار آثار وآخرون تجار حشيش وبلطجية، موضحة أنها مستهدفة من قبل جهات عديدة لأنها دائما تقول الحقيقة، مشيرة إلى أنها لم تملك جنيه واحد لتنظيم دعاية انتخابية إلا أن أهالى دائرتها مساندين لها بشدة ووعدوها بتنظيم حملتها عن طريق انتشار اللافتات والبوسترات الخاصة بها.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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