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والد الطفل "إيلان" لليوم السابع: مصر أفضل دولة تعامل اللاجئين السوريين

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والد الطفل "إيلان" لليوم السابع: مصر أفضل دولة تعامل اللاجئين السوريين والد الطفل "إيلان" لليوم السابع: مصر أفضل دولة تعامل اللاجئين السوريين
قال عبد الله والد الطفل السورى "إيلان كردى" الذى غرق على سواحل تركيا، إن الشعب المصرى يعامل اللاجئين السوريين معاملة حسنة خلافا لدول عربية أخرى، موضحا أن أصدقاءه من اللاجئين المتواجدين فى محافظتى القاهرة والأسكندرية يشيدون بحفاوة الشعب المصرى فى التعامل معهم.

وأكد والد الطفل السورى فى تصريحات خاصة لليوم السابع من سوريا، السبت، أنه لم يتمكن من السفر لمصر، نظرا لأن الحياة بالقاهرة تحتاج لأموال كثيرة كى يتمكن من العيش حياة كريمة هو وأسرته.

ووصف "عبد الله" ما يقوم به المهاجرون السوريون من هجرة إلى أوروبا بأنهم يدفعون أموالا من أجل أن يموتوا، مؤكدا أنه قام بسداد حق دم أولاده وزوجته عندما حاولوا الهجرة إلى أوروبا.

وفى نهاية حديثه، أعرب والد الطفل "إيلان" الذى تسببت صورته أن تعرفه شعوب العالم عن تمنيه أن يساعد العالم المحتاجين كى تدعو له البشرية هو وشقيقه "غالب" ووالدتهم بالرحمة.

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