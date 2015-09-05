والد الطفل "إيلان" لليوم السابع: مصر أفضل دولة تعامل اللاجئين السوريين

وأكد والد الطفل السورى فى تصريحات خاصة لليوم السابع من سوريا، السبت، أنه لم يتمكن من السفر لمصر، نظرا لأن الحياة بالقاهرة تحتاج لأموال كثيرة كى يتمكن من العيش حياة كريمة هو وأسرته.
ووصف "عبد الله" ما يقوم به المهاجرون السوريون من هجرة إلى أوروبا بأنهم يدفعون أموالا من أجل أن يموتوا، مؤكدا أنه قام بسداد حق دم أولاده وزوجته عندما حاولوا الهجرة إلى أوروبا.
وفى نهاية حديثه، أعرب والد الطفل "إيلان" الذى تسببت صورته أن تعرفه شعوب العالم عن تمنيه أن يساعد العالم المحتاجين كى تدعو له البشرية هو وشقيقه "غالب" ووالدتهم بالرحمة.
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