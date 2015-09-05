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رئيس وزراء فنلندا يعرض منزله على طالبى اللجوء

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رئيس وزراء فنلندا يعرض منزله على طالبى اللجوء رئيس وزراء فنلندا يعرض منزله على طالبى اللجوء
قال يوها سيبيلا رئيس وزراء فنلندا اليوم السبت إنه سيعرض منزله الخاص على طالبي اللجوء.

وقال سيبيلا لقناة (واي.إل.ئي) الوطنية إن المنزل الواقع في كيمبيلي بشمال فنلندا يمكن أن يستضيف طالبي اللجوء بدءا من العام الجديد ودعا كل الفنلنديين لإظهار التضامن مع اللاجئين المتجهين إلى أوروبا هربا من الحرب والفقر.

ويقيم سيبيلا عادة في العاصمة هلسنكي.

وقال إن خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا والمجر ينبغي أن تكون طوعية وأبدى أمله في أن تكون فنلندا نموذجا يحتذى به في هذا الصدد.
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