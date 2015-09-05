مصرع تاجر بالدقهلية متأثرا بحروقه بعد إشعال سائق النار فيه بسبب 2300 جنيه

لفظ تاجر قطع غيار توك توك أنفاسه داخل مستشفى طوارئ المنصورة بعد إشعال سائق توك توك النار فيه منذ عشرة أيام بسبب خلافات مادية بينهما بمدينة أجا بالدقهلية.

يذكر أن تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزى، بوصول مصطفى إسماعيل الريس 26 سنة "صاحب محل قطع غيارات توك توك ومقيم بمدينة أجا مصاب بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بمناطق متفرقة بالجسد بعد سكب مادة حارقة على جسده "بنزين" وإشعال النار به.

وعلى الفور تم تشكل فريق من ضباط البحث الجنائى بالمديرية ووحدة البحث الجنائى بمركز شرطة أجا، وأكد شهود عيان بقيام "محمد ع ال ك" 21 سنة سائق بسكب البنزين وإشعال النيران فى الضحية، بسبب قيام المجنى عليه بإبلاغ أهل الجانى بقيامه بسرقة مبلغ 2300 جنيه.

وبعد علم المتهم بما حدث ذهب للمجنى عليه على أحد المقاهى بمدينة أجا وقام بالاعتداء عليه وسكب جركن بنزين على جسده وإشعال النيران فيه، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ الذى لقى مصرعه فيه متأثرا بجراحه، وتم تحرير المحضر 13341 جنح أجا لسنة 2015، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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