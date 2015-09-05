بالصور.. بدء الكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة القاهرة

بدأ، منذ قليل، توافد الطلاب والطالبات، على مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة، لإجراء الكشف الطلابى، حيث وصل عدد الطلاب حوالى 28 ألف طالب من الملتحقين بالجامعة من خلال تنسيق العام الجديد، ويستمر الكشف الطبى للطلاب حتى يوم 21 من سبتمبر الجارى، وبدأ الكشف للطالبات من 9.30 وحتى 11.30 صباحًا، بينما يبدأ للطلبة من 11.30 حتى 1.30 ظهرا.

بدأت كليتا طب بشرى وطب الأسنان الكشف للطلاب اليوم السبت، فى حين تبدأ كليتا علاج طبيعى واقتصاد وعلوم سياسية غدا الأحد، وحددت الجامعة يوم 7 سبتمبر لإجراء الكشف الطبى لطلاب كلية الصيدلة ويوم 8 سبتمبر لطلاب كليتى الطب البيطرى، فيما يجرى طلاب كليات "الإعلام، الآثار، والتخطيط العمرانى"، يوم 9 سبتمبر إجراءات الكشف الطبى.

ويجرى طلاب كليات "التربية النوعية، رياض الأطفال، التمريض، الحاسبات، وفنى تمريض"، الكشف الطبى يوم 10 سبتمبر، وطلاب كلية الهندسة كلية الهندسة، يوم 12 سبتمبر، وطلاب كلية العلوم، يوم 13 سبتمبر، وطلاب كلية التجارة، يومى 14 و15 سبتمبر، فيما يجرى الطلاب التابعون لكلية الآداب الكشف الطبى يومى 16 و17 سبتمبر، وطلاب كلية الحقوق، يومى 19 و20 سبتمبر، وطلاب كلية دار العلوم، يوم 21 سبتمبر 2015.

وطالبت الجامعة، الطالب المتقدم للكشف بإحضار إثبات شخصية مع استمارة الكشف المستلمة من الكلية، وسيتم الكشف على الطلاب المتخلفين عن الكشف الطبى طوال العام الدراسى، وذلك ابتداءً من يوم 28 سبتمبر.

وأقامت المستشفى سرادق كبير للطلبة، وتم تجهيزه بمبرد مياه وأجهزة تهوية لتلطيف درجة الحرارة حيث يتم تنظيم الطلاب بالسرادق وإدخالهم فى مجموعات لإجراء الكشف الطبى، فى حين ينتظرهم أولياء أمورهم بخيمة مخصصة لهم داخل المستشفى، ويتابع الكشف الطبى للطلاب الدكتور خالد رمضان مدير المستشفى.

وقال الدكتور خالد رمضان، مدير المستشفى، إن الكشف الطبى للطلاب المستجدين يشمل فحوصات طبية شاملة لهم، من خلال عيادات الباطنة والعظام والرمد، مؤكدا أن الكشف للطلاب المستجدين مستمر حتى 21 سبتمبر الجارى.

وأضاف رمضان، فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أن المستشفى ترفع تقرير طبى للكلية حالة وجود حالات بين الطلاب لا تتوافق مع الدراسة بتلك الكليات، ويتم استبعاد الطالب بعد موافق مجلس الكلية المعينة على عدم مقدرته على الدراسة بالكلية.



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