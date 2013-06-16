محافظ البحيرة الجديد عضو بـ"شورى الإخوان".. وسليمان لـ"الوطن": جئت لضخ دماء جديدة

كتب : هانى الوزيرى منذ 13 دقيقة

أسامة سليمان محافظ البحيرة

قال المهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة الجديد، الذى يتولى أمانة الحرية والعدالة بالمحافظة نفسها، وعضو مجلس شورى الإخوان لـ"الوطن" إن إختيار الرئيس له يصب فى اتجاه رفع المعاناة عن المواطنين، وأن تتحول إدارة المحافظات من تسيير الأعمال إلى وضع رؤية كاملة.

وتابع سليمان "جئت لخدمة المواطن البحراوى، ومكافحة الفساد، وأسعى لكى أكمل أهداف الثورة التى عشتها فى يناير 2011". وأضاف: "سأكون مع الشباب وسأضعهم فى مكان لائق والأفعال ستثبت ذلك، وأنا خرجت من دائرة العمل فى السياسة إلى دائرة الخدمة".

وحول الاتهامات بالسعى لأخونة محافظة البحيرة، قال سليمان: "جئت من أجل ضخ دماء جديدة فى شرايين المحافظة، وليس لإنهاء خدمة فلان أو علان، وسأتعاون مع الجميع، ولن يكون فى قاموس أسامة سليمان اعتبار غير الكفاءة"، حسب قوله، مشيرا إلى إجراء انتخابات جديدة لاختيار أمين لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة.

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