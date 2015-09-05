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مؤتمر "الأوروبية" يخصص جلسة عن الأدوية الجديدة لفيروس سى ببروكسيل

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مؤتمر "الأوروبية" يخصص جلسة عن الأدوية الجديدة لفيروس سى ببروكسيل مؤتمر "الأوروبية" يخصص جلسة عن الأدوية الجديدة لفيروس سى ببروكسيل
تعقد الجمعية الأوروبية لزراعة الأعضاء مؤتمرها الـ17 فى الفترة من 13: 16 سبتمبر فى بروكسيل ببلجيكا، حيث يناقش المؤتمر كل ما هو جديد فى مجال زراعة الأعضاء وأيضا التبرع بها.

وقالت الدكتورة أمانى عبد المقصود، أستاذ الباطنة والكبد عضو فريق زراعة الكبد بطب قصر العينى وأحد المشاركين فى المؤتمر، إنها ستقوم باستعراض بحث جديد خلال المؤتمر عن عوامل الخطورة فى مرضى الرعاية المركزة للكبد والذين يتم زراعة كبد لهم.

وأشارت أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الأطباء المصريين العاملين بمجال زراع الكبد والكلى، موضحة أنه سيتم تخصيص جلسة افتتاحية عن علاج فيروس سى بالأدوية الجديدة قبل وبعد زراع الكبد.

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مصر 365