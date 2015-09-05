نصائح لزيادة حجم الثدى.. أهمها تناول الحلبة والعسل بجانب اتباع نظام غذائى

تكبير الثدى مشكلة تواجه بعض السيدات خاصة اللاتى تعانين من نقصان فى الوزن بشكل عام، أو تباين فى حجم الجزء العلوى من الجسم عن السفلى، فقد تعانى المرأة من صغر منطقة الثدى والذراعين، وزيادة حجم الأرداف والفخذين على النقيض.

ومن هنا تنصح الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة بعدة نصائح لمن تريد تكبير حجم الثدى بطرق طبيعية دون الحاجة للعمليات الجراحية والتى حذرت منها، كذلك الاهتمام بالمتابعة لدى مختص نحافة وسمنة للتخلص من هذه المشكلة بممارسة تمارين طبيعة، تقوى عضلة الصدر وترفع من ترهله ليظهر أكبر حجما، مؤكدة على أن هذه المشكلة لا يمكن حلها بشكل جذرى لأنه لا يمكن تكبير الثدى بشكل ظاهر بطرق طبيعية بحتة، لأن حجم الثدى يرتبط بحجم ووزن الجسم كاملا.

>- اشربى كوبا من الحلبة المغلية واحرصى على تناولها يوميا، لأنها تزيد من التحفيز للهرمونات الأنثوية، ويزيد من حجم الثدى.>- أضيفى العسل لكل مشروباتك وبعض أصناف طعامك.>- اهتمى بممارسة رياضات الصدر وتقوية عضلات البطن والذراعين>- اتبعى نظاما غذائيا يزيد من سمنتك بشكل عام إذا كنت نحيفة، فزيادة وزن الجسم يزيد من حجم الثدى.>- إذا كنت تعانين نحافة الجزء العلوى فقط، عليك بالاهتمام باتباع نظام ريجيم مع طبيبك، لإنقاص الجزء السفلى، وزيادة العلوى>- اهتمى بدهان زيوت دافئة على الثدى ليلا، منها زيوت الزيتون والحلبة.