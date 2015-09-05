الأحد.. تنظيم أول معرض صيفى للكتاب بمكتبة الإسكندرية

بدأت مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للكتاب، إجراءات تنظيم أول معرض صيفى للكتاب فى مكتبة الإسكندرية فى الفترة من غد الأحد حتى 16 سبتمبر.

ويهدف المعرض الذى يُنْظَّم لأول مرة إلى تنشيط الحياة الثقافية فى الإسكندرية، ويعد المعرض ختام الأنشطة الثقافية للمكتبة التى شهدت مهرجانًا للفنون.

ومن المقرر تنظيم مسابقات يومية للجمهور خلال المعرض، للتحفيز على القراءة والمعرفة، وإقامة علاقة تفاعلية بين الشباب، والكتاب، والمثقفين، والمفكرين، من خلال الأنشطة اليومية للمعرض.

وتشهد الفترة القادمة تكثيف برامج التعاون بين مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للكتاب، خاصة فى مجال النشر والأنشطة المشتركة، وبصفة خاصة معارض الكتب، وإعداد تقارير عن حالة النشر فى مصر.