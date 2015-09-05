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رئيس مدينة بئر العبد: إنشاء 20 بيتا بدويا وترميم 42 عمارة سكنية

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رئيس مدينة بئر العبد: إنشاء 20 بيتا بدويا وترميم 42 عمارة سكنية رئيس مدينة بئر العبد: إنشاء 20 بيتا بدويا وترميم 42 عمارة سكنية
أعلن المهندس عدلى اليمانى، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء أن أبرز المشروعات التى شهدتها المدينة والقرى، مشروعات القرى الأكثر احتياجا، والتى تضمنت إنشاء 20 بيتا بدويا، وإنشاء مستودع غاز وترميم عدد 42 وحدة، وإحلال وتجديد الكهرباء إحلال وتجديد شبكة مياه إنشاء طرق جديدة ورفع كفاءة الطرق وتوسعات مدرسية.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة المجمع الخدمى، وتجميل مداخل القرى، وقامت الجمعيات الأهلية بتنفيذ مشاريع زيادة الدخل منها جمعية الأورمان 100 مشروع و50 مشروعا نفذتها جمعية البر والتقوى.

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