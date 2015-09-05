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نقابة المعلمين برفح تستقبل شكاوى ومطالب المعلمين بعد تطويرها

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نقابة المعلمين برفح تستقبل شكاوى ومطالب المعلمين بعد تطويرها نقابة المعلمين برفح تستقبل شكاوى ومطالب المعلمين بعد تطويرها
انتهت نقابة المعلمين برفح من أعمال تطوير مقر النقابة فى مدينة رفح بشمال سيناء لخدمة القائمين على العملية فى مدينة وقرى مركز رفح.

وقال "أحمد أبوزايد" نقيب المعلمين برفح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المقر عقب انتهاء أعمال التطوير به اسقبل كافة طلبات المعلمين الخاصة بمشاكلهم اليومية والعقبات التى تعترض أداء عملهم ووصولهم لمدارسهم.

وأشار "أبوزايد" إلى أن أبرز مطالب المعلمين برفح التى رصدها من قبل النقابة وحلها زيادة بدل الانتقال للموجهين والمعلمين داخل وخارج المدينة، تقديم بعض القروض الحسنة بدون فوائد لبعض المعلمين، وذلك للزواج الحديث، وتم التنسيق بالتعاون مع الهيئات الأخرى لزيادة نسبة حافز جذب العمالة من 150% إلى 300%.

وأضاف أنه تم صرف إعانات مالية للمعلمين فى حالات الطوارئ، وتكريم المعلمين المثاليين على مستوى الإدارة، وصرف بعض الإعانات الصحية لبعض المعلمين المستحقين لها، والعمل على الاشتراك فى برنامج التكافل الصحى للمعلمين، وعمل بعض الندوات الثقافية والعلمية حاضر فيها بعض المتخصصين، وإنشاء موقع إلكترونى للنقابة للتواصل مع المعلمين والنقابتين الفرعية والعامة، وحجز مصيف للمعلمين بالإسكندرية على مدار الصيف كاملا لخدمة المعلمين.

وطالب نقيب معلمى رفح بمزيد من الأهتمام بالمعلمين فى رفح وسرعة تعيين المؤهلين لمهام التدريس من شباب المنطقة لسد العجز فى المدارس فى القرى، لافتا إلى أن هناك صعوبات تواجه من هم خارج رفح من المعلمين فى الوصول إليها وأن من يتم تعيينهم من أبناء هذه المناطق هم من يستطيعون سد العجز فى هذه الظروف.

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مصر 365

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