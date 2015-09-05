ضبط مصنع مبيدات حشرية بدون ترخيص بالقناطر الخيرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مصنع مبيدات حشرية بدون ترخيص أو سجل صناعى بالقناطر الخيرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
ووردت معلومات للواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية وعليه قامت حملة تموينية أسفرت عن ضبط علاء ف م 38 سنة المدير المسئول عن مصنع مبيدات حشرية وذلك لإدارته المصنع بدون سجل صناعى واستخدامه اسم وعلامه تجارية غير مسجلة (مستر ماكس - كايروتكس) ووجد بالمصنع (2 طن مادة خام داخل خزان حديد كبير – 10 تنك بلاستيك سعة التنك 1000 لتر – 25 كرتونة كايروتكس بكل كرتونة 12 عبوة سعة العبوة 1 لتر - 150 كرتونة مستر ماكس بكل كرتونة 12 زجاجة سعة الزجاجة 600 مل لتر – 2 كرتونة بكل كرتونة واحدة مستر ماكس بداخلها 12 زجاجة سعة الزجاجة 600 مل لتر – كرتونة كايروتكس بداخلها 12 زجاجة سعة الزجاجة 1 لتر) وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26106 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة.