ضبط مصنع مبيدات حشرية بدون ترخيص بالقناطر الخيرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مصنع مبيدات حشرية بدون ترخيص أو سجل صناعى بالقناطر الخيرية.

ووردت معلومات للواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية وعليه قامت حملة تموينية أسفرت عن ضبط علاء ف م 38 سنة المدير المسئول عن مصنع مبيدات حشرية وذلك لإدارته المصنع بدون سجل صناعى واستخدامه اسم وعلامه تجارية غير مسجلة (مستر ماكس - كايروتكس) ووجد بالمصنع (2 طن مادة خام داخل خزان حديد كبير – 10 تنك بلاستيك سعة التنك 1000 لتر – 25 كرتونة كايروتكس بكل كرتونة 12 عبوة سعة العبوة 1 لتر - 150 كرتونة مستر ماكس بكل كرتونة 12 زجاجة سعة الزجاجة 600 مل لتر – 2 كرتونة بكل كرتونة واحدة مستر ماكس بداخلها 12 زجاجة سعة الزجاجة 600 مل لتر – كرتونة كايروتكس بداخلها 12 زجاجة سعة الزجاجة 1 لتر) وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26106 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة.