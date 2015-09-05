"مهندسين الإسكندرية" تطلق مشروعا طبيا جديدا لتغطية تكلفة الأمراض المزمنة

عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم، مؤتمرا بمقر نادى الشاطئ بسابا باشا، لمناقشة تطبيق التأمين الطبى الجديد على الأعضاء، بحضور عدد من المهندسين والمتخصصين فى التأمين العلاجى.

قال كريم محب، أمين صندوق النقابة والقائم على مشروع التأمين الطبى الجديد، إن من أهم مزايا المشروع الجديد الذى أطلقته نقابة المهندسين بالإسكندرية لأعضائها هو تغطية الأمراض المزمنة، والحالات الحرجة والخطيرة، مثل أمراض السرطان والتهاب الكبد الوبائى والضغط والسكر.

وأضاف أن المشروع الجديد يشمل علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة وتقديم خدمة أكبر وأشمل لمهندسى الإسكندرية وأقاربهم من الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يأتى فى إطار خدمة المهندسين ودعم مجهودات الدولة فى مجال الصحة والمشاركة فى تخفيف الأعباء عنها.

وأكد "محب" على استعداد نقابة المهندسين بالإسكندرية على التعاون مع النقابات الفرعية الأخرى للمهندسين لتطبيق هذا المشروع على أعضائها فى حالة طلب أى نقابة فرعية أخرى الاستفادة من خبرات وإمكانيات مهندسى الإسكندرية.



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