أخبار عاجلة

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية -
مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري -
مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست -
مساء الأنوار: التحليل الفني لمباراة الأهلي وبتروجيت من خلال جهاز البييرو -
عيش الليلة | الحلقة الـ 12 الموسم الاول | لوسي و أحمد زاهر | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: كواليس فريق سموحة في جوهانسبرج قبل لقاء بيدفيست - الخميس 06 إبريل 2017 -
مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017 -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة عقب الفوز على بتروجيت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حزب معارض يتصدر نتائج الانتخابات فى المغرب

Google+ Print
حزب معارض يتصدر نتائج الانتخابات فى المغرب حزب معارض يتصدر نتائج الانتخابات فى المغرب
أظهرت النتائج الاولية اليوم السبت للانتخابات التي أجريت في المغرب فوز حزب الاصالة والمعاصرة المعارض ب 5047 مقعدا أي ما يعادل 20.77 % من اجمالي المقاعد.

بينما احتل حزب العدالة والتنمية الحاكم المركز الثاني بالحصول على 4178 مقعدا من أجمالي المقاعد.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت أمس الجمعة52.6 بالمئة وتنافس في هذه الانتخابات 32 حزبا سياسيا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365