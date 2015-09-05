حزب معارض يتصدر نتائج الانتخابات فى المغرب

أظهرت النتائج الاولية اليوم السبت للانتخابات التي أجريت في المغرب فوز حزب الاصالة والمعاصرة المعارض ب 5047 مقعدا أي ما يعادل 20.77 % من اجمالي المقاعد.

بينما احتل حزب العدالة والتنمية الحاكم المركز الثاني بالحصول على 4178 مقعدا من أجمالي المقاعد.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت أمس الجمعة52.6 بالمئة وتنافس في هذه الانتخابات 32 حزبا سياسيا.

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