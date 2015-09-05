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مقتل وإصابة 33 من المدنيين ببنغازى خلال أغسطس الماضى

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مقتل وإصابة 33 من المدنيين ببنغازى خلال أغسطس الماضى مقتل وإصابة 33 من المدنيين ببنغازى خلال أغسطس الماضى
لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون من المدنيين بمدينة بنغازى، بين أعيرة نارية وشظايا مقذوف وأسلحة متوسطة مُضادة للطيران، جراء استهداف الأحياء السكنية خلال شهر أغسطس الماضى.

وقالت فاديا البرغثى مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن المستشفى استقبل جثامين 5 من المدنيين و28 آخرين مصابين من المناطق والأحياء السكنية الواقعة قُرب محاور القتال وخارج نطاق مناطق العمليات العسكرية ببنغازى بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى.

وأضافت البرغثى أن الجثامين عرضت على الطب الشرعى الذى صرح بدفنها، لافتة إلى أن الإصابات تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، وقدمت لهم الإسعافات الأولية، وغادر أغلبيتهم المستشفى وهناك بعض الحالات تحت الرعاية الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازى ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
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