جون كيرى يعزى الإمارات والبحرين فى استشهاد جنودهما باليمن

أعرب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عن خالص تعازيه فى استشهاد 45 من الجنود الإماراتيين الذين قضوا أثناء تأديتهم لواجبهم فى الدفاع عن الحدود الجنوبية السعودية

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه كيرى بنظيره الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والذى عبر خلاله عن عزاء الشعب الأمريكى لدولة الإمارات.

كما وجه كيرى التعازى إلى مملكة البحرين فى استشهاد خمسة من جنودها أثناء دفاعهم عن الحدود الجنوبية السعودية، مؤكداً على عمق الروابط والصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين واشنطن والإمارات والبحرين، مشدداً على وقوف بلاده إلى جانب شعبى البلدين.

>