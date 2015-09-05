"التنسيق": من لم يسجل رغباته حتى الاثنين يعد متنازلا عن مقعده بالجامعات

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، إن المرحلة الثالثة للتنسيق تنتهى فى تمام السابعة مساء يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن من لم يسجل رغباته من الناجحين بالثانوية العامة سواء بالدور الثانى أو المتخلفين عن الدور الأول حتى هذا التوقيت سيعد متنازلا عن مقعده بالجامعة.

وطالب عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية بالدخول وتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق حتى لا تفوتهم فرصة الالتحاق بالجامعات أو المعاهد، مؤكدا أنه لن يكون هناك مد للفترة المحددة لتلك المرحلة والتى تنتهى مساء بعد غد الاثنين.

وتابع المشرف على التنسيق، أن الموقع الإلكترونى للتنسيق بدأ فى استقبال رغبات الطلاب بالمرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق منذ أمس، وتستقبل معامل الحاسب الآلى بالجامعات الطلاب الراغبين فى تسجيل الرغبات بداية من اليوم.

توافد طلاب الدور الثانى للثانوية على معامل الجامعات لتسجيل رغباتهم

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