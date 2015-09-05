ننشر أبرز أسماء قائمة "نداء مصر" بجنوب الصعيد فى انتخابات البرلمان

وصل، قبل قليل، الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية والمتحدث باسم قائمة نداء مصر والدكتورة وفاء عكه، إلى مقر لجنة انتخابات محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، لتقديم أوراق ترشح القائمة عن جنوب الصعيد.

وقال الدكتور طارق زيدان، إن من أبرز الأسماء، والتى ستخوض المنافسة باسم قائمة نداء مصر "الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية، ومينا فهمى، والدكتورة وفاء عكة، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق، والدكتور فيصل الواصل البرلمانى السابق، والدكتور محمد شكر ندا الأستاذ بالجامعة الأمريكية، وعمرو عبد الحكيم عامر، والدكتورة رباب الششتاوى، والحاج صادق النجار، والإعلامية نهلة عبد العزيز، ونيلى عظيم، وعمرو نصر الدين الخياط، وإيهاب أبو عقيل، وعبد العزيز سمير، وحسام صديق، وهدى نعيم، ومحمود رسلان، ويوسف المصرى، ومحروسة سالم، وسامح فهمى، وعاكف قاعود، ومحمد صلاح، والمستشار أحمد أمين، ومحمد مصطفى النمر، ومحمد عبدالله الجهينى.

وأضاف "زيدان"، لـ"اليوم السابع"، داخل مقر المحكمة، الآن، أن تقدم قائمة "نداء مصر" اليوم يعكس مدى استقرارها وأنها لم تستهلك وقتا فى التفاوض مع التحالفات الأخرى، مؤكدا أن التحالف سيتقدم بقوائم الشرقية والإسكندرية والقاهرة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وتابع: "إن التحالف مازال مفتوحا أمام كل من يرغب فى الانضمام إليه ومازال يجرى مقابلات مع عدد من الشخصيات العامة التى ترغب فى خوض الانتخابات باسم التحالف، من أجل الخروج بأفضل القوائم".