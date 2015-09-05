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مرشح لرئاسة أمريكا يخفق فى معرفة أسماء زعماء حماس وحزب الله وداعش

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مرشح لرئاسة أمريكا يخفق فى معرفة أسماء زعماء حماس وحزب الله وداعش مرشح لرئاسة أمريكا يخفق فى معرفة أسماء زعماء حماس وحزب الله وداعش
أخفق المرشح الرئاسى الأمريكى دونالد فى الإجابة على سؤال حول أسماء زعماء حزب الله وحركة حماس وتنظيمى داعش وجبهة النصرة.

ورفض الميلياردير ترامب الذى دأب على إثارة الجدل منذ اعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة الإجابة على السؤال خلال مقابلة إذاعية قائلاً أنه من "السخيف" أن يتم سؤاله عن اسماء زعماء تلك التنظيمات.

وقلل ترامب من أهمية معرفة أسماء زعماء تلك التنظيمات قائلاً: " أنه سيعرف الفرق بين حزب الله وحركة حماس فى الوقت المناسب"، وتوقع إمبراطور العقارات الأمريكى عدم وجود زعماء تلك التنظيمات عندما يصل إلى البيت الأبيض.

وأوضح أنه سيجد شخصيات ذوى كفاءة فى الجيش الأمريكى للاستعانة بهم للتعامل مع هؤلاء، وقال أنه لا يعرف زعماء تلك التنظيمات على المستوى الشخصى، وفى حال وجودهم عند انتخابه رئيسا للولايات المتحدة سيعرفهم جيداً أكثر من المذيع الصحفى الذى وجه إليه السؤال.

وفشل ترامب فى سياق المقابلة الإذاعية معرفة شخصية الجنرال قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى.
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مصر 365

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