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والد الطفل السوري"ايلان" لليوم السابع: أحمل كندا مسئولية ما حدث لأسرتي

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والد الطفل السوري"ايلان" لليوم السابع: أحمل كندا مسئولية ما حدث لأسرتي والد الطفل السوري"ايلان" لليوم السابع: أحمل كندا مسئولية ما حدث لأسرتي
حمل عبد الله والد الطفل السوري "ايلان كردي" الذي غرق على سواحل تركيا ، الكندية مسئولية ما حدث لأسرته وذلك لرفضهم طلب قدمته شقيقته للحكومة هناك يطلب السماح لهم بالدخول للبلاد ، مؤكدا أن شقيقته كانت ستتكفل بكافة نفقات أسرته من مسكن وملبس ومآكل وأن حكومة كندا لن تتكلف شيء ، موضحا أن الحكومة وضعت مطالب تعجيزية أمام شقيقتى كى لا ندخل لأراضيها.

وأكد والد الطفل السوري فى تصريحات خاصة لليوم السابع من مدينة عين العرب السورية ، صباح اليوم السبت ، أنه رفض طلبا من قبل الحكومة الكندية للحصول على الجنسية عقب وفاة كل أفراد أسرته ، وتابع بالقول : لا أريد منهم أى شيء فكل أفراد أسرتي ماتوا ، ولو أعطونى كل العالم لا أريد أي شيء فأسرتي التى كنت أريد أن يعيشوا حياة كريمة ماتوا غرقا.

- بالفيديو..السيسى تعليقاً على الطفل السورى الغريق:عمرى ما هخلى المصريين يبقوا لاجئين
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خالد صلاح: صورة الطفل السورى "إيلان" وضعت الضمير العربى فى خزى وعار

انتقادات لحكومة كندا بعد غرق طفل سورى حاولت أسرته الهجرة إليها

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مصر 365

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