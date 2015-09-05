«يونانية» على متن يخت تنقذ لاجئًا سوريًا في البحر



> أنقذت عارضة الأزياء اليونانية، والممثلة السابقة، ساندرا تسيليغيردو، لاجئًا سوريًا يُدعى محمد بسمار من عرض البحر، وذلك خلال رحلة استجمام كانت تقوم بها إلى جانب أفراد من أسرتها وأصدقائها باتجاه جزيرة «كوس» اليونانية، الخميس الماضي.

وقالت «تسيليغيردو»، إنها رأت يدين مرفوعتين في المياه الزرقاء لبحر ايجه، في الوقت الذي قال زوجها ديميتريس بأنه ظن وللوهلة الأولى بأنه غطاس الأمر الذي استدعى أن يوقف محركي اليخت القوي ويستدير بشدة إلى الجهة اليسرى تفاديًا للاصطدام به.

وتستذكر تسيليغيردو أنها صرخت طالبة من زوجها الاستدارة لترى أمرًا، قالت إنها لن تنساه أبدا، فقد رأت رجلا نصف واع يستنجد طالبا إلقاء سترة نجاة.

وقالت تسيليغيردو: كانت الأمواج ضخمة وعندما اقتربنا رأينا شخصا في حالة فظيعة،” قبل أن تمد يدها وتسحب بسمار بمساعدة بعض الأصدقاء إلى متن القارب، لافتة إلى أنه لم يكن باستطاعته المشي أو الوقوف وأن الأمر الوحيد الذي قاله هو إنه من سوريا.

CNN