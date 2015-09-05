ضبط شاب بحوزته 50 جرام حشيش بقليوب قبل ترويجها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط شخص بحوزته كمية من الحشيش بقليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بأنه أثناء مرور الملازم أول خالد عبد الستار ضابط مباحث مركز قليوب لتفقد الحالة الأمنية بناحية ناى، دائرة المركز وبصحبته القوة المرافقة تمكن من ضبط محمد.ن.ع 23 سنة مقيم ناى - دائرة المركز وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 150 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.