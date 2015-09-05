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عاطل يقتل زوجته لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

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عاطل يقتل زوجته لشكه فى سلوكها بالإسكندرية عاطل يقتل زوجته لشكه فى سلوكها بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط عاطل قام بقتل زوجته لشكه فى سلوكها.

وتلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغا من مأمور قسم شرطة الدخيلة من نبيلة ى م ا 55 سنة ربة منزل بقيام نجلها هانى ل ا م 28 سنة عاطل بقتل زوجته سعاد م س 45 سنة ربة منزل.

بالانتقال صحبة المُبلغه تبين وجود جثة سالفة الذكر مسجاه على جانبها الأيسر داخل دورة مياه الشقة الكائنة بمنطقة الهانوفيل دائرة القسم ترتدى عباءة سوداء وبمناظرتها تبين إصابتها بثلاثة طعنات بالرقبة وأعلى الظهر وعثر بجوارها على سكينتين، كما عثر بالشقة على 5 أكياس كبيرة الحجم و4 قفازات.

وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بقيامه بالتعدى على زوجته بسكين كانت بحوزته، مما أدى لوفاتها وعلل قيامه بذلك لشكه فى سلوكها وأضاف بأنه كان ينتوى التخلص من الجثة بتقطيعها وتعبئتها داخل الأكياس المضبوطة وإلقائها فى أماكن متفرقة.

وتم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية وتم التحفظ على المضبوطات والأداة المستخدمة، وتحرر المحضر إدارى قسم الدخيلة وجارى العرض على النيابة.
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