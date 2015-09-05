مباحث آداب الإسكندرية تضبط شقيقتين حولا منزلهما للأعمال المنافية للآداب

نجحت مباحث الآداب بالإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط شقيقتين هما "رحاب م م ص" و"رشا م م ص" بإدارة منزلين بمنطقة ميامى دائرة قسم شرطة أول المنتزه لإعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعه الجنسية بدون تمييز أو مقابل.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات مع ضبط أحد الرجال داخل الشقه وهو هانى م ا م 39 سنة عامل ومحكوم عليه فى قضية جنح غيابيا بالحبس شهر.

وقامت قوات الأمن بضبط مبلغ 675 جنيها – قطعتين لمخدر الحشيش - لفافة لمخدر البانجو - 4 هواتف محمول - 2 جهاز لاب توب - سلاح أبيض".