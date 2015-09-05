مباحث آداب الإسكندرية تضبط شقيقتين حولا منزلهما للأعمال المنافية للآداب

نجحت مباحث الآداب بالإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط شقيقتين هما "رحاب م م ص" و"رشا م م ص" بإدارة منزلين بمنطقة ميامى دائرة قسم شرطة أول المنتزه لإعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعه الجنسية بدون تمييز أو مقابل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمات مع ضبط أحد الرجال داخل الشقه وهو هانى م ا م 39 سنة عامل ومحكوم عليه فى قضية جنح غيابيا بالحبس شهر.
وقامت قوات الأمن بضبط مبلغ 675 جنيها – قطعتين لمخدر الحشيش - لفافة لمخدر البانجو - 4 هواتف محمول - 2 جهاز لاب توب - سلاح أبيض".