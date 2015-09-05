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وجبة إفطار صحية و8 أكواب من الماء وسائل ناجحة لخسارة وزنك

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وجبة إفطار صحية و8 أكواب من الماء وسائل ناجحة لخسارة وزنك وجبة إفطار صحية و8 أكواب من الماء وسائل ناجحة لخسارة وزنك
قد يبدو للبعض أن عملية خسارة الوزن من المهام الشاقة التى تتطلب نظاما غذائيا وبدنيا صارما، وهو ما قد يمثل أهم العوامل المسببة لفشل تلك المهمة.

فيما يؤكد استشارى الأمراض الباطنية والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان أن خسارة الوزن يمكن أن تتم بنجاح، من خلال الانتباه لعدد من النصائح الهامة والبسيطة، على رأسها تناول وجبة إفطار صحية ومتكاملة فى عناصرها الغذائية.

كما أكد أن إهمال تلك الوجبة تحديدا، يؤثر سلبا على معدل حرق بالجسم ويعد من أهم أسباب الإصابة بالسمنة، ومن أفضل المكونات التى ينصح أن تحتويها وجبة الإفطار هى الحبوب الكاملة والفواكه.

النقطة الثانية التى يوضحها سليمان هى تناول الماء، وينصح بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا، أو ما يعادل لترين مع زيادة تلك الكمية فى الأيام الحارة، أو عند بذل مجهود بدنى عال وخسارة قدر من سوائل الجسم فى عملية التعرق.

ويؤكد محمد أنور أن الماء يعمل على تنظيم الشهية، ويساعد على تنشيط العمليات الحيوية لأعضاء الجسم ومنها عملية حرق الدهون.

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مصر 365

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