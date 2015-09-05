مقتل 48 من ميليشيات الحوثيين فى بلدة مكيراس باليمن

أعلنت المقاومة الشعبية فى ديرية مكيراس عن مقتل 48 من ميليشيات الحوثيين وصالح فى عدة هجمات على الميليشيات فى بلدة مكيراس بمحافظة أبين.

وأكد المكتب الاعلامى للمقاومة أن عناصر الميليشيات بدأت بالفرار من منطقة "عقبة ثرة" الاستراتيجية بالمديرية إلى شرق مكيراس هربا من الهجمات التى تشنها المقاومة عليها فيما تتقدم المقاومة إلى مكيراس لتحريرها خلال الساعات القادمة.

وأوضح المكتب فى بيان نقلته صحيفة / عدن الغد / الالكترونية أن طاقما عسكريا تابعا للحوثيين حاول الفرار من المقاومة ولكنه اصطدم بلغم أرضى كانت الميليشيات قد زرعته مما أدى إلى تفجيره ومقتل 13 فيما حاولت مجموعة منهم السيطرة على معسكر تدريبى للمقاومة فى وسط الجبال ولكن عناصر المعسكر تصدت لهم وقتلت 35 منهم.

وتتبع مديرية مكيراس محافظة البيضاء الشمالية فى اليمن وكانت الوحدة تتبع محافظة أبين وهى مدينة استراتيجية وكان الحد الفاصل بين الشمال والجنوب وتحريرها يعنى التحكم فى الطريق الواصل لمحافظة البيضاء وسط اليمن وهى تشهد قتالا عنيفا بين المقاومة والميليشيات الذين يحاولون الاحتفاظ بها لاهميتها الاستراتيجة وقد وصلت تعزيزات للمقاومة فى الايام الماضية لتحريرها.

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